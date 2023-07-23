Украина – зона экологического бедствия на долгие годы. Скажите спасибо марионеткам США

Непременным печальным атрибутом украинских городов и сел стали сегодня разрастающиеся кладбища, которые «буквально переполняют могилы мужчин, которые ушли из жизни в самом расцвете сил», – так описывает будни своей страны лишенный гражданства и выдворенный Зеленским за границу оппозиционер Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной украинской партии ОПЗЖ.

Медведчук приводит данные объективной статистики, согласно которой общая численность постоянного населения Украины составляет сегодня меньше 20 миллионов человек (за вычетом населения неподконтрольных после 24 февраля 2022 года территорий (5,1 млн человек), а также украинцев, сбежавших от войны в страны Европы (8,6 млн человек) и 4,2 млн выехавших в Россию).

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И это действительно так, однако боевые действия на Украине не только ведут к демографической яме и уничтожают экономический потенциал страны, созданные поколениями советских людей фабрики, заводы, плотины, но и наносят непоправимый вред экологии и экосистемам.

Разрушение почв, загрязнение черноземов отравляющими веществами и ГСМ, минирование прибрежных вод и пахотных земель, загрязнение воздуха, гибель рыбы и животных, опустынивание огромных территорий и реальная угроза ядерного заражения воздуха и почв – вот неполный список бедствий, который уже принесла украинцам идущая война.

За полтора года боевых действий уже сотни тысяч гектаров украинских земель стали мишенями бомбардировок, ракетных и артиллерийских обстрелов, а также пожаров, вызванных боевыми действиями. Самые очевидные и наглядные «подарки» от идущих уже больше года боевых действий – это мины, которыми буквально усеяна значительная часть украинской территории.

В прошлом году Украина удостоилась от экспертов ООН статуса самой заминированной страны в мире. Всего минами покрыто более 170 тысяч квадратных километров ее территории, сделав Украину в буквальном смысле минным полем в центре Европы.

По данным же украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца сегодня заминирована треть территории Украины.

«Почти треть лесов – пострадала от боевых действий и взрывов боеприпасов. Загрязняется атмосферный воздух. Разрушается грунтовый покров. Комплексное негативное влияние испытывают водные ресурсы. Погибают животные, исчезают растения», – сокрушается чиновник режима, настаивающего на продолжении губительной войны до победного пиррова конца.

У МинАПК Украины свои цифры: минирование вывело из оборота 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Причем, в ведомстве признают, что при текущих темпах разминирования на этот процесс уйдет не меньше 20 лет. Вице-премьер Верещук еще более пессимистична в прогнозах: при нынешних темпах Украине на полное разминирование понадобится 70 лет и 40 миллиардов долларов.

Сегодня тотально заминирована вся линия фронта с обеих сторон. Часто это минирование хаотичное и бессистемное, без составления карт, что не только приводит к массе случаев, когда военные и мирные жители подрываются на своих же минах, но и сильно осложнит поиск и обезвреживание мин в будущем – когда война все же закончится и придет время «собирать камни». В общей графе «минное загрязнение Украины» идут не только привычные по сводкам противопехотные и противотанковые мины, но и неразорвавшиеся снаряды, счет которым вообще идет на миллионы.

Среди прочих негативных последствий войны для Украины не последнее место занимают вопросы экологического ущерба. Чем бы не закончилась война, а значительная часть территории страны на годы и годы станет непригодной или малопригодной для жизни и хозяйствования.

От подрывов на неразорвавшихся снарядах будут регулярно гибнуть или терять конечности люди, тысячи километров пахотной земли надолго будут выведены из сельскохозяйственного оборота, а в прибрежные воды еще долго нельзя будет войти без страха напороться на подводную мину или другой «подарок» нынешней войны. Украина уже приобрела будущее «второй Камбоджи» чьим «брендом» в мире долгие десятилетия был предупреждающий знак «Осторожно, мины!».

Но не только мины останутся украинцам в наследство от войны. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз отмечают, что каждый взрыв снаряда на поле образует взрывную волну и загрязняет почву химическими веществами. Для естественного восстановления пострадавших от такого загрязнения украинских черноземов требуются десятки лет.

«В пробах, отобранных на участках боевых действий, содержание тяжелых металлов превышало фоновые значения в 15-30 раз. Например, один обстрел реактивной системы залпового огня «Град» приводит к тому, что на загрязненной земле около 5 лет невозможно вести сельскохозяйственную деятельность, земли полностью теряют плодородие», – отмечают эксперты института.

По словам экспертов, механическое воздействие деформирует и повреждает структуру почвы. Это происходит из-за движения военной техники, перемещения войск, строительства оборонительных сооружений, образования кратеров от бомбардировок, разминирования территорий и тому подобное. Следствием этого является уплотнение, заболачивание и засорение территорий продуктами боевой деятельности.

Правда, зажатые в тиски цензуры ученые вынуждены делать вид, что ущерб плодородию украинских почв на этой войне наносит только одна сторона, и, соответственно, списывать все негативные последствия исключительно на действия России. К сожалению, эти выводы ученых станут для киевской власти не поводом задуматься о будущем украинской экологии и сигналом к началу переговоров о мире, а одной из коньюнктурных возможностей в очередной раз обвинить во всех грехах Россию и истребовать с нее деньги в качестве «репараций».

Тем временем Сеть полнится фото и видеосвидетельствами того, во что превратилась территория высохшего Каховского водохранилища после подрыва плотины Каховской ГЭС. Если коротко – это пустыня. Вода отошла от прежнего берега водохранилища на полтора километра, а дно потрескалось от жары.

Еще немного – и по этой иссушенной земле можно будет запускать в качестве средств передвижения караваны с верблюдами. По сути, меняется глобальный характер экосистемы целого региона, и отдаленные последствия этого сейчас вообще трудно спрогнозировать. Вот такая цена пренебрежения природой и игр с экологией в угоду военной целесообразности.

Как сообщает глава Мелитопольского района Андрей Сигута, Каховского водохранилища больше не существует, на его месте остались «лужицы», а реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. Из фактически переставшего существовать водохранилища больше не поступает вода в Северо-Крымский канал, уровень воды в котором уже на целый метр ниже уровня забора.

Экологи бьют тревогу – одесский залив «зацвел» букетом потенциально токсичных цианобактерий.

«На этот раз “компанию” массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонныï Dolichospermum flos-aquae и цинобии микроцистиса Microcystis aeruginosa, при солености морскойï воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов», – пишет Галина Теренько, старший научный сотрудник Украинского научного центра экологии морей, кандидат биологических наук.

В Украинском национальном центре экологии моря уже сегодня не рекомендуют украинцам как минимум год плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы. Вода хоть и не заражена холерой, как пугали ранее, однако в пробах обнаружили ротавирус.

И на Киевщине впору кричать караул: вода и почва тут переполнены тротилом, пластидом, нитратами и другими ядовитыми веществами. Все это сомнительное добро, а также металлические фрагменты тяжелой техники и горюче-смазочные вещества обнаружили в ходе своих исследований эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

«Происходят выбросы в атмосферу таких веществ, как оксид и диоксид углерода, диоксид серы, сажа или углерод, свинец и его соединения, медь и никель. Большие выбросы этих веществ в атмосферу могут иметь серьезные последствия для здоровья людей. Долговременное воздействие загрязнения воздуха может привести к общему ухудшению качества жизни, снижению физической активности и увеличению риска смертности. Взрывы выделяют токсичные газы, такие как оксиды азота и хлороводородную кислоту. Остатки взрывчатых веществ содержат тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, ртуть и другие», – отмечают эксперты.

По словам директора института Александра Рувина цифра убытков для украинской экологии уже сейчас составляет более 2 триллионов гривен.

И это мы еще не коснулись проблематики угроз от использования снарядов с обедненным ураном, которое приедёт к драматическому росту количества раковых заболеваний, и сильнейшему росту смертности. Период полураспада урана-238 – 4,5 миллиарда лет. Но, всё же процесс снижения радиоактивной опасности будет идти быстрее, чем эта вечность, так как частички будут постепенно смываться вглубь потоками воды и рассеиваться. В любом случае, зараженные территории станут относительно безопасными для жизни минимум лет через 20-50, в зависимости от того насколько было массированное применение таких боеприпасов.

Думается, приведенных фактов достаточно чтобы в полной мере осознать – экологические последствия нынешней войны будут самыми страшными. Страшнее даже понесенных человеческих жертв. Все потому, что их мы будем наблюдать дольше всего и изживать гораздо сложнее. На годы разрушенная экосистема и ставшие непригодными тысячи километров территории – лишь самая малая часть той неподьемной цены, которую люди заплатят за военное безумие.