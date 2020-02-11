«Украина зря надеется на Козака. Сурков никуда не уходит» – эксперт

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине зря надеются, что новый куратор этого направления со стороны России, глава администрации президента РФ Дмитрий Козак окажется более мягким переговорщиком, чем его предшественник, помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Конечно, Козак будет заниматься в том числе Украиной и об этом сегодня говорил Песков. Потому что это вообще его профиль, интеграция по пространству бывшего Советского Союза. Но Сурков никуда не уходит, Путин его отставку не подписал, Сурков продолжает заниматься, в том числе Украиной.

Второй момент – надо прекрасно понимать, что договариваться с Сурковым Киеву было крайне сложно, потому что Владислав Юрьевич занял позицию «ребята, вы подписали «Минские соглашения», извольте их реализовывать в тех пунктах, в каких они написаны».

Они почему-то в Киеве решили, что с Козаком им будет договариваться комфортнее. Но они странные люди по той лишь причине, что Козак не менее жесткий переговорщик и об этом могут Украине рассказать, например, в Молдавии, где Козак несколько раз уже проводил переговоры. Я так понимаю, что память об этом еще не все сердца покинула.

Третий момент – передвижение по фэншую на Украине среди паствы Зеленского тоже понятно – им надо что-то показывать к 21 апреля, к годовщине прихода Зеленского к власти. А вы прекрасно знаете, что после очередных воплей в Париже о том, что они не будут выполнять «Минские соглашения», сильно снизилась возможность проведения в апреле саммита «нормандского формата». И они искренне рассчитывают, что некоторыми телодвижениями они чуть-чуть изменят общую диспозицию. Я бы на их месте на это не рассчитывал», – заявил Гаспарян.