Украинца будут судить за намеренное убийство павлина – птицу забили до смерти перед телекамерой

21.06.2022  08:55 (Мск), Черновцы
Никита Еременко.  
Просмотров: 1241
 
Беспредел, Дзен, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Украина
Новости Украины

Черновицкий суд избирает меру пресечения местному жителю, который на камеру забил павлина до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Черновицкий суд избирает меру пресечения местному жителю, который на камеру забил павлина до смерти....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сегодня мы сообщили 18-летнему жителю Черновицкой области о подозрении по ч. 3 ст. 299 УК Украины. В настоящее время отправили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда по этому поводу ожидаем завтра, далее начнется досудебное расследование и, соответственно, суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 

По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее.

 

«Осознавая, что его действия причинят птице сильную боль и может вызвать увечье или смерть, парень с особой жестокостью наносил ему увечья. Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином сняли друзья подозреваемого, видео впоследствии обнародовали в соцсетях».

Острожно, видео тяжелое для восприятия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть