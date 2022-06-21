Украинца будут судить за намеренное убийство павлина – птицу забили до смерти перед телекамерой

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Новости Украины

Черновицкий суд избирает меру пресечения местному жителю, который на камеру забил павлина до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

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«Сегодня мы сообщили 18-летнему жителю Черновицкой области о подозрении по ч. 3 ст. 299 УК Украины. В настоящее время отправили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда по этому поводу ожидаем завтра, далее начнется досудебное расследование и, соответственно, суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее.

«Осознавая, что его действия причинят птице сильную боль и может вызвать увечье или смерть, парень с особой жестокостью наносил ему увечья. Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином сняли друзья подозреваемого, видео впоследствии обнародовали в соцсетях».

Острожно, видео тяжелое для восприятия.