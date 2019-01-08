Украинца будут судить за продажу оружия, краденого у ВСУ

08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В киевский суд направили обвинительный акт в отношении украинца, уличенного в сбыте арсенала оружия из зоны т.н. “АТО”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Киевской местной прокуратурой №5 направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, уличенного на нелегальном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, привезенных из территории АТО”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчину задержали 18 сентября 2018 года в городе Барышевка Киевской области в ходе спецоперации.

“В ходе документирования преступления был зафиксирован факт сбыта злоумышленником двух реактивных противотанковых гранат, 2 пистолетов-пулеметов “Скорпион”, автомата “АКСУ”, 2 гранат Ф-1 и запалов к ним. За указанный арсенал мужчина получил от покупателя около 100 тысяч гривен”, – рассказали в ведомстве.

По результатам следствия задержанному объявили о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины УК Украины – ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

“03.01.2019 обвинительный акт направлен в Барышевский районный суд Киевской области для рассмотрения по существу. Материалы для его соучастников выделены в отдельное уголовное производство, досудебное следствие по которому продолжается”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее “ПолитНавигатор” сообщал о том, что украинца осудили за кражу в центре Киева автомата у боевика “АТО”.