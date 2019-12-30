30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Украина
Просмотров:

Украинца будут судить за убийство собаки

Киевлянин предстанет перед судом за жестокое убийство собаки, передает корреспондент ПолитНавигатора

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города Киева по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель”, – указали в ведомстве.

Как указано, инцидент произошел в Деснянском районе Киева.

“Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло”, – заявили в прокуратуре.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, принадлежащими к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели животного).

За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть