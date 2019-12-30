Украинца будут судить за убийство собаки

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевлянин предстанет перед судом за жестокое убийство собаки, передает корреспондент ПолитНавигатора

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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“Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города Киева по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель”, – указали в ведомстве.

Как указано, инцидент произошел в Деснянском районе Киева.

“Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло”, – заявили в прокуратуре.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, принадлежащими к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели животного).

За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.