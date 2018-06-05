05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинца избрали вице-председателем 73-й Генеральной ассамблеи ООН

Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избрали вице-председателем 73-й Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

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“Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избрано вице-председателем следующей (73-й) сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, – говорится в сообщении.

Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 года.