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14.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина
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Украинца строго наказали за контрабанду наркотиков в Крым

Новости УкраиныВерховный суд Республики Крым приговорил к семи с половиной годам тюремного заключения гражданина Украины,...

Верховный суд Республики Крым приговорил к семи с половиной годам тюремного заключения гражданина Украины, который пытался провезти на территорию полуострова крупную партию наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, в 2019 году на территории пункта пропуска «Джанкой» пограничники задержали 60-летнего украинца, который ехал со стороны Геническа. Во время обыска на его теле обнаружили четыре свертка с наркотическим веществом.

Чтобы спрятать наркотики, он приклеил их к себе изолентой.

«Согласно заключению экспертизы, в упаковках содержалось наркотическое средство – каннабис, общая масса которого превысила 250 граммов. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 229.1 УК РФ («Покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, совершенное в крупном размере»). Апелляционная коллегия Верховного суда Республики Крым назначила мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – рассказали в ФСБ.


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