Украинца, вступившегося за сектантов, осадили в прямом эфире росТВ
В эфире телеканала «Россия-1» произошла словесная перепалка между ведущим Евгением Поповым и вице-мэром украинского города Очаков Гордеем Беловым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия – единственная страна, в которой почему-то запретили адвентистов, Свидетелей Иеговы», – попытался упрекнуть «российский режим» Белов.
«Имеем право», – ответил ведущий.
«У вас это нормально, у нас – нет! У нас Церковь отделена от религии («заливающий» гость, очевидно, подразумевал «от государства», – ред.)», – заявил Белов.
«Я один пример приведу, чтоб мы закончили эту тему. В вашей стране разрешена тоталитарная организация террористического толка под названием Хизб ут-Тахрир. Так что про секты нам не надо рассказывать», – закрыл вопрос Евгений Попов.
Метки: Гордей Белов, Евгений Попов, Свидетели Иеговы, Хизб-ут-Тахрир
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