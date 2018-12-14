14.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Религия, Россия, Украина
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Украинца, вступившегося за сектантов, осадили в прямом эфире росТВ

В эфире телеканала «Россия-1» произошла словесная перепалка между ведущим Евгением Поповым и вице-мэром украинского города Очаков Гордеем Беловым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – единственная страна, в которой почему-то запретили адвентистов, Свидетелей Иеговы», – попытался упрекнуть «российский режим» Белов.

«Имеем право», – ответил ведущий.

«У вас это нормально, у нас – нет! У нас Церковь отделена от религии («заливающий» гость, очевидно, подразумевал «от государства», – ред.)», – заявил Белов.

«Я один пример приведу, чтоб мы закончили эту тему. В вашей стране разрешена тоталитарная организация террористического толка под названием Хизб ут-Тахрир. Так что про секты нам не надо рассказывать», – закрыл вопрос Евгений Попов.

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