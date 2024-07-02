«Украинцам будет сложнее» – Лукашенко просит Киев не вынуждать его открывать новый Белорусский фронт

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«Шевеления и мышкования» на украинско-белорусской границе могут служить прикрытием для ввода натовских войск в Белоруссию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главной пакости, которая – знаете, где. Поэтому там начались шевеления. Хотелось бы втянуть Беларусь в войну. Но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод. Ситуация на фронте у украинцев катастрофическая. Очень серьезная. И постоянно со стороны Запада в ответ на предложение мирных переговоров идет эскалация. Я абсолютно убежден, что Запад и американцы не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли, которые уже заложены и проданы», – сказал Лукашенко.

По его словам, западные наемники «уже не справляются», и НАТО готовит ввод войск. Поэтому Белоруссия перекрыла – как свою южную, так и западную границу.

Лукашенко считает, что формальным поводом для стягивания украинских войск могло стать прибытие в Белоруссию российских военных на празднование Дня независимости, в частности «огромного воздушного эшелона», за что белорусский президент поблагодарил российского министра обороны.

Лукашенко уверен, что «украинцы понимают – мы ответим». Он сказал, что у него «положительный дальтонизм, а может навалиться куриная слепота», поэтому ответ будет «жесткий и резкий».

«Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений по заранее определенным целям. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Они не нужны нам и украинцам в связи с теми событиями, которые у них разворачиваются на поле боя. Там все хуже и хуже. Что, еще 1,5 тысячи километров фронт открыть? Да, нам непросто будет с россиянами потом закрыть эту границу. Но еще сложнее будет удержать эту границу украинцам», – пригрозил Лукашенко.