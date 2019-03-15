Украинцам дали пять лет, чтобы навсегда попрощаться с Путиным

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Канадский диаспорный политолог Тарас Кузьо призывает не верить тому, что США сегодня не интересует вопрос Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в интервью киевскому изданию “Укринформ”.

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“Неправда. Наоборот, в Вашингтоне гораздо больше людей, которые понимают Украину, чем в Москве. В России существуют только стереотипы. А в Вашингтоне много экспертов по вопросам Украины. Более того, партнерство США-Украина сейчас очень прочное. В последние пять лет здесь многое произошло. Ранее, при президентстве Ющенко, европейцы наблюдали только за ссорами, и это их действительно утомляло”, – уверяет он.

Также диаспорный политолог дал украинцам совет насчет выборов.

“Прежде всего, надо понять, что это нетипичные выборы. Это выборы в стране, которая находится в состоянии войны. И война будет продолжаться еще долго. Сегодня 72% украинцев считают, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Поскольку украинцы будут выбирать президента во время войны, то это означает, что они будут выбирать еще и Главнокомандующего. Это крайне важно.

Должны понимать, что следующие пять лет – это последний период для Украины, чтобы разорвать отношения с «русским миром» и навсегда сказать: «До свидания, Путин», – подытожил Кузьо.