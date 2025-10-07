Украинцам годами нагло врали, что «Нафтогаз» обеспечивает Украину газом собственной добычи – экс-министр 

Игорь Шкапа.  
07.10.2025 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 388
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Долгое время власти рассказывали гражданам Украины, что страна независима от импорта газа, но действительность оказалась куда более страшной.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко.

Долгое время власти рассказывали гражданам Украины, что страна независима от импорта газа, но действительность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня просто раздражает, насколько цинично несколько лет нас обманывали, что «Нафтогаз» полностью закрывает внутренние потребности, что нет никакого импортного газа, что газ у нас качают, хранилища полные и так далее. Это был просто банальный обман и манипуляция ради должностей», – отметил экс-министр.

По его словам, в прошлую зиму «Нафтогаз» практически под ноль выбрал все их хранилищ, «оставшись и без денег, и без газа». Плюс упала добыча после ударов ВС РФ по Полтавской и Харьковской областям.

«Не слушайте никого, когда вам говорят, что мы потеряли 5 миллиардов кубометров добычи от этих ударов. Максимум – 0,8. А импортирует «Нафтогаз»» – 5,4. Представляете разницу! Эта разница и есть результат абсолютно бездарного управления «Нафтогазом» со стороны акционеров, то есть правительства, и, соответственно нанятых им менеджеров», – резюмировал Кучеренко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить