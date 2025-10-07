Украинцам годами нагло врали, что «Нафтогаз» обеспечивает Украину газом собственной добычи – экс-министр
Долгое время власти рассказывали гражданам Украины, что страна независима от импорта газа, но действительность оказалась куда более страшной.
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко.
«Меня просто раздражает, насколько цинично несколько лет нас обманывали, что «Нафтогаз» полностью закрывает внутренние потребности, что нет никакого импортного газа, что газ у нас качают, хранилища полные и так далее. Это был просто банальный обман и манипуляция ради должностей», – отметил экс-министр.
По его словам, в прошлую зиму «Нафтогаз» практически под ноль выбрал все их хранилищ, «оставшись и без денег, и без газа». Плюс упала добыча после ударов ВС РФ по Полтавской и Харьковской областям.
«Не слушайте никого, когда вам говорят, что мы потеряли 5 миллиардов кубометров добычи от этих ударов. Максимум – 0,8. А импортирует «Нафтогаз»» – 5,4. Представляете разницу! Эта разница и есть результат абсолютно бездарного управления «Нафтогазом» со стороны акционеров, то есть правительства, и, соответственно нанятых им менеджеров», – резюмировал Кучеренко.
