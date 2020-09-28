28.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Украинцам готовят бюджет тотального сокращения социальных расходов


Из-за антисоциальной направленности госбюджет Украины на 2021 год его принятие могут перенести.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возможно, в первом чтении примут бюджет. Но, учитывая, что предложено, мне кажется, они не будут спешить его принимать. Потому что если общество поймет, что субсидии – минус 2 миллиарда (условно), а офис президента, Верховная рада, ГБР, МВД, ГПУ – плюс семь миллиардов, то общество может это очень негативно оценить накануне выборов.

Вообще этот бюджет должен был бы выполнить две функции. Во-первых, стать вотумом доверия правительству. Если он не будет проголосован – правительство уйдет в отставку. Вторая функция – он должен был бы быть пиаром власти на местных выборах.
Этот бюджет по своим параметрам хуже, чем бюджет Гончарука. Это бюджет сокращения социальных расходов, социальной поддержки и увеличения расходов на силовой аппарат и блок управления, на чиновников», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть