Украинцам готовят бюджет тотального сокращения социальных расходов

28.09.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за антисоциальной направленности госбюджет Украины на 2021 год его принятие могут перенести.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, в первом чтении примут бюджет. Но, учитывая, что предложено, мне кажется, они не будут спешить его принимать. Потому что если общество поймет, что субсидии – минус 2 миллиарда (условно), а офис президента, Верховная рада, ГБР, МВД, ГПУ – плюс семь миллиардов, то общество может это очень негативно оценить накануне выборов.

Вообще этот бюджет должен был бы выполнить две функции. Во-первых, стать вотумом доверия правительству. Если он не будет проголосован – правительство уйдет в отставку. Вторая функция – он должен был бы быть пиаром власти на местных выборах.

Этот бюджет по своим параметрам хуже, чем бюджет Гончарука. Это бюджет сокращения социальных расходов, социальной поддержки и увеличения расходов на силовой аппарат и блок управления, на чиновников», – сказал политолог.