«Украинцам грозит зима с газом, но без света» – Марунич

02.11.2021 15:42 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина может пройти отопительный сезон успешно только в случае теплой погоды и сохранении объемов транзита российского газа через ее ГТС.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, глобальных сценариев на отопительный сезон два.

«Первый – зима будет тёплой, «Газпром» не снизит транзит через Украину ниже оговоренного. Если два этих негативных фактора не сыграют роль, то Украине удастся проскочить, как проскакивали в предыдущие годы. Это первый сценарий», – – отметил Марунич.

«Есть риски, я их уже назвал, если они сыграют свою роль, то у нас возможен к концу сезона отбор из газохранилищ, и будет массовая акция «прикрути». Все помнят, как это было при Петре Алексеевиче последний раз, когда 5-7 дней ограничивали поставки, прежде всего, промышленным потребителям и отдельным теплокоммунэнерго. Такая ситуация может теперь иметь более массовый характер потому что негативные факторы уже сложились», – добавил эксперт.

«Может ли Украина из газа производить электричество, заменяя уголь? Теоретически может. Но цена этого будет просто колоссальная. Ещё есть опасность, что люди могут сидеть с газом, но без света. К сожалению, риски и там и там. Эти рынки взаимосвязаны», – сказал Марунич.