Украинцам и релокантам из РФ на заметку: Литва закручивает гайки для просителей вида на жительство

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Как сообщило литовское издание LRT, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны, с декабря Литва планирует ужесточить требования к подаче заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.

Согласно новым правилам, подавать заявления смогут только граждане той страны, в которой работает офис поставщика услуг. Это изменение, как отмечает министерство, отражает современные миграционные тенденции и возможности государственных учреждений, которые занимаются обработкой заявок.

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Глава литовского МВД Агне Билотайте подчеркнула, что решение принято с учетом национальной безопасности и внешнеполитических приоритетов.

По данным министерства, граждане стран, где нет подразделения внешнего поставщика услуг, смогут подать заявление на получение разрешения на временное проживание в Литве через внешнего поставщика услуг, находящегося в другой стране, если они планируют приехать в Литву на основании семьи. воссоединения, намерены работать на высококвалифицированной работе или приглашены на обучение в нашей стране в научных и учебных заведениях по утвержденным программам обучения, а также в докторантуре.

Подать заявление можно также в другой стране, если иностранец переводится внутри компании или намерен приехать в Литву в качестве преподавателя или исследователя по трудовому договору с научно-исследовательским учреждением или собирается в Литву для посещения крупного инвестора или на основе коллективного переселения в соответствии с положениями Закона об инвестициях.

Мигранты, которые планируют воссоединение семьи, работать по высококвалифицированным контрактам или учиться в Литве, смогут подавать заявки через провайдеров в других странах, если их страна не имеет офиса внешнего поставщика.

Литва также закрыла офис внешнего поставщика услуг в Непале по соображениям национальной безопасности. Иностранцы, которые подали документы на получение разрешения до 1 сентября, смогут получить свои удостоверения.

Между тем правила подачи заявлений остаются неизменными для граждан Индии, Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.Украины в этом списке нет, так что украинцам стоит приготовиться к ужесточению правил.

В этом году количество внешних сервисных центров в Литве было сокращено с 34 до 30, в частности, закрыты офисы в Ливане, Иордании, Шри-Ланке и Непале.