Украинцам из Китая предложили спасаться в России

20.02.2020, Полтава, Вадим Москаленко

Украинский телеканал ZiK опубликовал кадры последствий нападения разъяренной толпы в Полтавской области на автобусы с доставленными из Китая соотечественниками, которых, вопреки протестам, везли в санаторий на карантин из-за угрозы заражения коронавирусом.

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«Видно, что они очень напуганы. Как бы местные не устроили самосуда. Видите разбитое стекло – в таких условиях люди вернулись на родину», – сказала журналист за кадром.

Некоторые окна были выбиты вовсе, а в некоторых зияли дыры от камней. Как отметила журналист, эвакуированные из Китая украинцы в масках выглядели очень напуганными.

Происходящее у себя в Telegram-канале прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева.

«В автобусе люди прячутся под сиденьями, женщина собой прикрывает своих детей от летящих камней…В самом деле. Давайте уже людей себе заберём. Ну невозможно без боли смотреть», – написала Скабеева.