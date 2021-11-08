Украинцам навязывают новую систему учета газа

Новости Украины

Запланированный перевод украинцев на европейскую систему учета потребления газа в энергетических единицах не следует начинать во время кризиса, поскольку это будет означать дополнительные расходы для людей.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переход к энергетическим единицам соответствует мировой практике, но мы к этому пока не привыкли, и нам надо будет привыкать. Но я не уверен, что это делается своевременно, потому что это – 150-200 долларов дополнительных расходов, ведь будут за счёт людей устанавливать газовые счётчики», – – отметил Суслов.

«Кому-то это будет хороший бизнес. Но кризисный год – это явно неподходящее время для такой вот массированной замены, тем более что ставить миллионы этих счётчиков – это огромная работа. Я бы всё же советовал правительству не делать этого в этом году, а начинать летом, постепенно перейти по зонам», – добавил экономист.

По его мнению, скорее всего, людей попытаются заставить покупать новые счетчики, потому что в противном случае им будут просто начислять оплату, исходя из максимальной калорийности газа и считать потребление со старым счетчиком станет невыгодно.

«Я не знаю, как это будет, насколько это будет добровольно. Я думаю, что людей заставят это сделать. Очевидно, что если счётчики не поменяют в установленное время, то начнут рассчитывать по каким-то другим показателям, например, начнут рассчитывать по максимальным показателям калорийности этого газа, и придётся всем платить, это будет стимулировать переходить на новые счётчики», – резюмировал Суслов.

2 ноября Верховная рада приняла закон, который переводит всех потребителей газа на Украине на европейскую систему учета: вместо кубометров – киловатт-часы (кВт-час). Новые правила должны заработать с мая 2022 года. До этого времени учет газа будет осуществляться по ныне действующей методике.