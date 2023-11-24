F-16 ликвидируют дефицит самолетов ВСУ для запуска ракет по Крыму

Результативность ракетных атак по Крыму со стороны ВСУ зависит от количества самолетов, способных выпускать ракеты. Самолетов мало, и пока Киев ждет поставок F16, уменьшается количество ракет.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основном их, конечно, сбивают чуть раньше, на подлете. И как мы сейчас видим, в принципе удачных прилётов уже давно не было. Хотя они использовали в последние разы даже больше десяти ракет за один раз. Их лимиты упираются в количество самолётов, с которых можно выпускать ракеты. То есть у них используются в основном Су-24 для запуска Storm Shadow и SCALP. Английские и французские ракеты отличаются только бирками, они одинаковой серии, и используется под них Су-24. Количество летчиков, обслуживающего персонала, самих самолетов ограничено. Они даже из убитого хлама восстанавливают самолеты по запчастям. У них там предел 7-8 команд, которые могут запуститься одновременно. Соответственно, у них лимит в принципе 16 ракет – это потолок», – пояснил эксперт.

Он добавил, что на Украине осталось большое количество списанных самолётов с убитым моторесурсом.

«Но они их восстанавливают, чтобы можно было просто подняться в воздух. 10-15 часов в авиационной жизни – это ни о чём. Для этого самолёт нет смысла восстанавливать, а для ВСУ имеет смысл, потому что всё равно он больше не живёт. А запасы этого металлолома у них довольно большие. Их ремонтируют на заводах в Николаеве и во Львове, которые ещё живы, и это – наша недоработка», – подчеркнул Васильев.

По этой причине на Украину, говорит он, НАТОвцы хотят передать F16 – не для воздушного боя, а для запуска ракет.

«Старые модели F16 тотально уступают Су-35, но они могут нести современные авиационные средства поражения, которые довольно опасны для сухопутных войск, для нашей инфраструктуры, для системы ПВО», – отметил эксперт.

По его словам, в целом, снижение поставок Украине оружия из-за рубежа неизбежно отразится на боевой активности. И Киеву, и его западным кураторам нужна какая-то передышка перед новым раундом.

«Всё зависит от позиции Вашингтона, потому что он, как говорится, главный центр принятия решений на Западе, и на данный момент вырисовывается картина, что в связи выборами и с ситуацией с Китаем Вашингтону не нужна дальше война на Украине. Они хотят заморозить этот конфликт и сохранить как можно больше подконтрольной себе территории под властью Киева. Это даст возможность им и нарастить силы, и провести перевооружение. Другой вопрос, насколько нам это интересно. Я думаю, просто так никто на это не пойдёт. Потому что на данный момент запасы арсеналов западных стран очень сильно истощились. Им необходима передышка по снарядам и крылатым ракетам тоже, они клепают всё-таки не как пирожки. Учитывая, что у них есть перспектива конфликта с более важным для них противником, думаю, последние запасы они отдавать не будут Украине. Собственное производство на Украине в принципе, конечно, имеется, но его перспективы не такие, чтобы они смогли обеспечить с избытком себе достаточное количество боекомплекта, чтобы добиться абсолютного превосходства на поле боя. Пакостить, портить нам кровь, да они могут. Но, по сути, не больше», – заключил Васильев.