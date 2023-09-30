«Украинцам не понравится» – США превращают «незалежную» в страну-газоколонку

Вадим Москаленко.  
30.09.2023 14:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 630
 
Дзен, Запад, Украина, Экономика


Запад будет превращать Украину в безлюдное государство, существующее только ради добычи ресурсов.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева в США бизнесмен Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет превращать Украину в безлюдное государство, существующее только ради добычи ресурсов. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Октябрь – это месяц дедлайна. О нём уже говорят полгода, что наверное в октябре нужно какое-то перемирие, и дальнейшая дипломатическая работа по урегулированию и уступкам. И это сильно не понравится гражданам Украины.

А в дальнейшем мы будет присутствовать на рождении новой страны, газового государства, в котором люди особо не нужны, там чисто добывается газ.

Вся тяжба в мире за ресурсы. Если вы планируете на пятьдесят лет вперёд, а американский истеблишмент, я думаю, планирует, и уже надо принимать меры», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что ресурсы Украины стали её проклятием, потому что привлекли внимание США.

«Иногда газ и нефть являются проклятием государств, которые невольно оказались владельцами. Вот Украина, которая на сегодняшний день оказалась владельцем, подвергнута такому нападению и истязанию.

Надо смотреть на них, что всё рассматривают с точки зрения бизнеса. Надо американцам добывать газ – они будут его добывать», – подытожил эмигрант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть