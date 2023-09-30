«Украинцам не понравится» – США превращают «незалежную» в страну-газоколонку

Запад будет превращать Украину в безлюдное государство, существующее только ради добычи ресурсов.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева в США бизнесмен Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Октябрь – это месяц дедлайна. О нём уже говорят полгода, что наверное в октябре нужно какое-то перемирие, и дальнейшая дипломатическая работа по урегулированию и уступкам. И это сильно не понравится гражданам Украины.

А в дальнейшем мы будет присутствовать на рождении новой страны, газового государства, в котором люди особо не нужны, там чисто добывается газ.

Вся тяжба в мире за ресурсы. Если вы планируете на пятьдесят лет вперёд, а американский истеблишмент, я думаю, планирует, и уже надо принимать меры», – сказал Балашов.