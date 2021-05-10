Украинцам некуда бежать – Монтян

10.05.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Граждане Украины, несогласные с постмайданной политикой и нацификацией страны, находятся в концлагере, бежать из которого некуда.

Об этом в рамках онлайн-марафона движения «Донецкая республика», посвященного Дню ДНР, заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян, которая накануне прошла по Донецку в составе «Бессмертного полка» с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского, объяснила свой поступок.

«Это была еще прошлогодняя задумка, я застряла на карантине в прошлом году в маленьком немецком селе, а вообще было в планах пройти с портретом дедушки Зеленского по Берлину. Тоже в «Бессмертном полку». Но не получилось, потому что немцы отменили в том году все массовые мероприятия… Я просто распечатала портрет дедушки Зеленского, можно сказать, в знак протеста против того, что его шелудивый, негодный внучек творит со страной, президентом которой он стал волей случая», – рассказала юрист.

Также она призвала не критиковать молчание граждан Украины, которые не согласны с тем, что по центру их столицы проводят нацистские марши.

«Благодаря тому, что коллективный Запад полностью захватил власть в Украине, можно сказать, что все граждане Украины находятся в концлагере. А уж как они себя там ведут – в любом концлагере всегда есть разные группировки. Кто-то смиряется, кто-то мимикрирует, кто-то продолжает буянить и выражать свой протест. Например, выходить на «Бессмертный полк», проявлять как-то по-другому свою гражданскую позицию. Но напоминаю, что еще не было случая, чтобы какие-то узники концлагеря освободились самостоятельно, без помощи извне. Потому что из концлагеря некуда бежать – ты должен бежать куда-то.

Куда бежать гражданам Украины? Они – заложники ситуации, поэтому те, кто обвиняет тех, кто сейчас против всего этого нацистского шабаша в Украине: «Ах, вы ничего не делаете», я всегда говорю: «Распишите, пожалуйста, пошаговый план». Надеюсь, меня никто в трусости не подозревает? Так вот, я констатирую, что ничего сделать нельзя – любая политическая активность, не санкционированная коллективным Западом, для организаторов закончится на Аскольдовом, в СИЗО СБУ, а для простых участников – где-нибудь в больнице после того, как хорошо отпинают нацики», – заявила Монтян.

Она также подчеркнула, что бывшие советские республики не хотят снова объединяться и развалили некогда большую страну из-за своих элит, которые хотят быть первыми, пусть даже в деревне, а не вторыми в «городе». Монтян привела в пример притчу о римском императоре Юлие Цезаре.

«Они проезжали с друзяшками какой-то мелкий, замученный городишко, и друзья спросили у Цезаря: «Глянь, какой зачуханый городишко, неужели и здесь есть свои элиты, своя борьба за власть, свои какие-то соревнования в роскоши и всем остальном? Цезарь посмотрел на них и сказал: «Вы знаете, ребята, я предпочел бы быть первым в этом замученном городишке, чем вторым в Риме». То есть даже великий Цезарь признал, что он не согласился бы быть где-либо вторым.

Точно также все эти лидеры региональных элит даже самых маленьких, самых замученных государств, они не могут переступить через себя. Они не хотят быть где-либо вторыми, они не хотят делиться даже маленькой властью, пока у них ее не отбирают. Ради этого они развалили Союз. Союз развалили местечковые элиты, которые, увидев, что центральная власть ослабела, решили: «Вау, так мы же можем подгрести под себя пусть кусок, но очень такой, что с него можно кормиться», – резюмировала Монтян.