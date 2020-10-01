Украинцам нельзя раздавать оружие, они в депрессии и себя не контролируют – Москаль

01.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина не должна вводить свободное обращение оружия с регулированием его рынка, поскольку общество не готово к этому, особенно с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.

Об этом в эфире канала «Скрипин.уа» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, бывший глава МВД Крыма Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я против регулирования. Конфликт на Донбассе обесценил оружие в Украине. То, что когда-то стоило 2500 долларов – сегодня можно купить за 250 долларов. Государство не смогло остановить поток оружия из зоны конфликта, оно заполонило рынок.

Не каждый человек может адекватно обращаться с оружием. Я четыре раза был замминистра внутренних дел и никогда ни я, ни мои коллеги никого не убили.

У нас человек с оружием переоценивает свои возможности. Общество не готово. Общество в депрессии, от всего – от политики, от цен, от безработицы, от нищеты. Люди в депрессии.

Может ли человек найти компромисс, где сдержаться а где просто показать: «я сейчас тут наведу порядок»? Общество не готово к свободному обращению оружия», – сказал Геннадий Москаль.