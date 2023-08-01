Украинцам обещают затяжную войну под сказки о «древней Украине»

Вадим Москаленко .  
01.08.2023 22:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Древняя» Украина, якобы создавшая Российскую империю, теперь вынуждена отыгрывать роль пушечного мяса НАТО без надежды на скорый мир.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр страны Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Древняя» Украина, якобы создавшая Российскую империю, теперь вынуждена отыгрывать роль пушечного мяса НАТО без...

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«Кто создал Российскую империю? Украинцы, которые были в Киево-Могилянской академии. Это их интеллект работал на то, чтобы превратить Московию в Русскую империю. Само слово Россия, Русь, пошло от них. Это команда философов, которые были у нас, дали эту идею Петру I, и он её воплотил», – сочинял Ехануров.

При этом он подчеркнул, что эта «древняя интеллектуальная» страна стала передовым форпостом НАТО, обречённым на длительную войну.

«Ну а теперь перед нашими интеллектуалами стоит задача, что же будет дальше, как мы будем жить с этим очень непростым соседом. Что, постоянно будем жить, как Израиль?

Эта война надолго, это надо откровенно говорить. Мы страна-фронтир, и надо из этого исходить», – подытожил экс-министр.

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