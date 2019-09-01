Украинцам открыли глаза: «Вы – жители третьего мира, вымрет пару миллионов – никто переживать не будет»

01.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина находится в одном ряду со странами третьего мира, соответствующее отношение к Киеву и на Западе, ждать чуда от новой Верховной Рады не стоит.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы живете в логике и парадигме УССР, ее нет уже 28 лет. Мы на уровне где-то там Буркина–Фасо, и то – там, наверное, выше, чем в Украине. Привыкните, что вы жители третьего мира, и отношение цивилизованного мира к вам именно такое, как к папуасам! И за это нужно благодарить, начиная с Кравчука и заканчивая Зеленским.

То, что мы имеем на сегодняшний день, называется – деинституционализация или развал государства с последующей деградацией. Или деградация как фактор деинституционализации, ибо вы сидите и ждете, что они что-то хорошее сделают – а те пенсии, а те зарплаты…

Поймите одно: вы – ресурс, не больше и не меньше, к вам отношение как к ресурсу. И если его станет меньше, то плакать никто не будет. Если вымрет пару миллионов зимой в случае газового кризиса, на котором смогут заработать транснационалы, то никто за вас переживать не будет», – заявил эксперт.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, это девиз каждого украинца, начиная после вчерашнего голосования в Верховной Раде», – подчеркнул Валентин Землянский, подразумевая голосование за новый состав Кабмина Украины.