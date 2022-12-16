Украинцам по тройной цене продадут родной газ под видом европейского

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Украинские власти намерены продавать населению как зарубежный газ отечественной добычи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет киевская журналистка Диана Панченко, ссылаясь на полученную ею инсайдерскую информацию.

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«Этой зимой Украине по прогнозам понадобится 12-13 млрд куб. м. газа. Снижение потребления связано с утратой крупных производств и общим спадом в экономике. Меньше производим – меньше потребляем. Такие выводы, в частности, делает заместитель профильного комитета Кучеренко в обращении к аппарату ВР. Но не тут то было. Шмыгаль и Нафтогаз трубят – газа, мол, не хватает. Целых 4 млрд куб м. Банковая просит у Запада кредит. При этом, внимание! Якобы «недостающие» объемы Нафтогаз планирует обеспечить за счёт добычи украинского газа. Однако в официальных документах будет отражено, что голубое топливо закупили в Европе по биржевой ставке. Схема простая – создают неучтенку дешёвого украинского газа. А потом продают его населению за европейские кредиты в 10 раз дороже», – отмечает автор.

По ее словам, схема напоминает печально-известную формулу Роттердам+, когда уголь закупали в ЛДНР по 40 долларов, а в украинский бюджет закладывали 120 долларов.

«Разницу в себестоимости – присваивают себе. С откатом в 30% европейцам. По моей информации, алгоритм с откатами применяется Банковой не только в энергетической сфере. Но и на военной и гуманитарной помощи. Судите сами. На фоне рецессии и беспрецедентного долга только США выделяют Украине почти 39.8 млрд долларов. Просто из любви к Украине? Нет. Из любви к деньгам. Западные партнёры довольны, Банковая довольна. Только народ страдает. Кому война, кому мать родная. Вспоминайте об этом, когда вас в очередной раз попросят потерпеть», резюмирует Панченко.