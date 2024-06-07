Украинцам подменят увеличение налогов ростом тарифов – а потом поднимут налоги

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 22:15
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Бизнес, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса, Энергетика


До конца 2024 года украинцев ждёт рост тарифов на газ, бензин и тепло, а также ещё один скачок стоимости электроэнергии.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До конца 2024 года украинцев ждёт рост тарифов на газ, бензин и тепло, а...

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«Нас готовят к следующему повышению стоимости электроэнергии. Любая цифра, которую озвучивает министерство или там провластные блогеры, она говорит о том, что следующий этап, или в несколько этапов возможно, нам просто поднимут стоимость электроэнергии. Это аксиома.

Возможно, это осенью. Судя по поднятию стоимости тепла, горячей воды, газа, то ничего не стоит поднять еще раз стоимость электроэнергии в этом году. Потому, я так понимаю, никто останавливаться не будет. Тарифы будут поднимать», – сказал Попенко.

«По сути, это внедряется в дополнительный налог. Так как налоги поднять, это будет сильный удар для бизнеса. Но увеличивать налоги надо. Там есть же планы повысить стоимость НДС до 23. В итоге мы получим просто поднятие тарифов в виде квазиналога.

По сути, нас обложат дополнительным налогом. И, в общем-то, я так понимаю, что никто не собирается ни в Верховной Раде, ни в Кабмине особо задумываться над этим. Просто будут все поднимать», – возмутился он.

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