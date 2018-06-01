01.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинцам пояснили, почему ЕС не руководствуется “европейскими ценностями”

В ближайшее время ЕС должен принять решение – продолжать или не продолжать санкции против РФ еще на полгода, и те, кто будут принимать это решение, будут руководствоваться не абстрактными «европейским ценностями», а своим представолением о том, что должно и выгодно.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Кость Бондаренко, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас так часто верили, что Европа руководствуется какими-то своими ценностями, что в основе лежат европейские ценности, а не определенные вопросы экономической выгоды, экономического сотрудничества и т.д., что у нас много кто удивляется, а почему ж Европа работает очень часто против этих ценностей и наперекор этим ценностям.

Две недели назад в Загребе проходила конференция, которая была посвящена балканскому опыту выхода из кризисных ситуаций. Один из участников этой конференции, известный хорватский диссидент Жарко Пуховски сказал – когда вы говорите про европейские ценности, не забывайте, что вы говорите про ценности Германии, ценности Франции, ценности Мэй, Меркель, Макрона, а есть ценности Качинского, Орбана и т.д.

На сегодняшний день единства в Европе нет. Нет единой какой-то позиции у Европы по вопросу России, Европа все больше и больше раскалывается, все это приводит к тому, что в Брюсселе все больше и больше начинают задумываться – а насколько эффективны санкции, не бьют ли они по самой экономике ЕС, и стоит ли их дальше продолжать в том объеме», – сказал он.