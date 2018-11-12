//exit;
12.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Украина, Экология
Просмотров:

Украинцам предложили переходить на конопляный мех

Украинский текстильный бренд присоединился к мировой инициативе отказа от натурального меха и начал производство шуб из конопли.

Об этом сообщает сайт «Вкраїні.укр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что создан уникальный продукт – супер-эко-мех из конопли. Его главная особенность в том, что в отличие от искусственного, конопляный мех биоразлагаемый.

Плюс ко всему такой материал выдерживает мороз до -30 градусов и имеет антиаллергенные свойства.

На сайте отмечают, что растения для производства выращивают в Полтавской области.

Стоимость конопляной шубы составит примерно 14 тысяч гривен, но кроме этого в ассортименте также есть и пуховики с конопляным мехом. Их стоимость, соответственно, чуть ниже – порядка 9 тысяч гривен.

Кроме эко-шуб, данная кампания также изготавливает пледы, одеяла, обувь и одежду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть