Украинцам предложили переходить на конопляный мех

12.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украинский текстильный бренд присоединился к мировой инициативе отказа от натурального меха и начал производство шуб из конопли.

Об этом сообщает сайт «Вкраїні.укр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что создан уникальный продукт – супер-эко-мех из конопли. Его главная особенность в том, что в отличие от искусственного, конопляный мех биоразлагаемый.

Плюс ко всему такой материал выдерживает мороз до -30 градусов и имеет антиаллергенные свойства.

На сайте отмечают, что растения для производства выращивают в Полтавской области.

Стоимость конопляной шубы составит примерно 14 тысяч гривен, но кроме этого в ассортименте также есть и пуховики с конопляным мехом. Их стоимость, соответственно, чуть ниже – порядка 9 тысяч гривен.

Кроме эко-шуб, данная кампания также изготавливает пледы, одеяла, обувь и одежду.