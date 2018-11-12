Украинцам предложили переходить на конопляный мех
Украинский текстильный бренд присоединился к мировой инициативе отказа от натурального меха и начал производство шуб из конопли.
Об этом сообщает сайт «Вкраїні.укр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что создан уникальный продукт – супер-эко-мех из конопли. Его главная особенность в том, что в отличие от искусственного, конопляный мех биоразлагаемый.
Плюс ко всему такой материал выдерживает мороз до -30 градусов и имеет антиаллергенные свойства.
На сайте отмечают, что растения для производства выращивают в Полтавской области.
Стоимость конопляной шубы составит примерно 14 тысяч гривен, но кроме этого в ассортименте также есть и пуховики с конопляным мехом. Их стоимость, соответственно, чуть ниже – порядка 9 тысяч гривен.
Кроме эко-шуб, данная кампания также изготавливает пледы, одеяла, обувь и одежду.
Метки: зимняя одежда, конопля, легкая промышленность
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