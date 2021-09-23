Украинцам придется заплатить за отопление на 30-70% больше по жульнической схеме Шмыгаля-Зеленского – эксперт

Правительство передало местным органам власти полномочия самостоятельно устанавливать тарифы на отопление и горячее водоснабжение, но не дало ни возможности влиять на цену, по которой им поставляет газ НАК «Нафтогаз Украины», ни ресурсов, чтобы удержать тарифы на тепло на фоне роста цен на газ в Европе.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самые большие проблемы в этом отопительном сезоне – это тарифы на централизованное отопление. Здесь, к сожалению, я не смогу быть оптимистичным и не смогу сказать, что они останутся на уровне прошлого года. Какими они будут – пока неизвестно. Это необязательно плюс 40 процентов к тарифам прошлого года. Это может быть сумма как меньше, так и больше.

Чем это определяется, почему настолько будет разница в темпах роста? Кабмин сделал очень хитрый финт ушами, он снял с себя всю ответственность за установление цен и тарифов на местах, оставив за собой возможность фактически регулирования цен на электрическую энергию и природный газ. Он сказал, что все остальное – это дело органов местного самоуправления.

Вот, пожалуйста, вам все полномочия по утверждению этих тарифов. Правда, кабмин забыл об одном важном обстоятельстве – он не передал ресурсы, деньги, средства на места. И теперь местная власть должна сама решать, что она будет делать – или изыскивать откуда-то средства (а откуда средства у местной власти?) на то, чтобы поддерживать тарифы на уровне прошлого года, или объявлять о том, что тарифы на тепловую энергию, точнее, на централизованное отопление, на подогрев воды будут на 30-40-50, а в отдельных городах и на 70 процентов выше, чем в прошлом году.

Эти заявления уже звучат, в основном, кстати, в западных областях Украины. Дело в том, что опять же, «с барского плеча», кабинет министров подписал так называемый меморандум с органами местного самоуправления, точнее, с представителями из «Нафтогаза» Украины. Это было еще 9 февраля нынешнего года, и в этом меморандуме было объявлено, что население будет получать газ по цене 7,42 грн за кубометр.

То есть, если тепловая энергия генерируется при помощи газа, то для населения цена газа будет 7,42. В принципе, учитывая что в себестоимости тепловой энергии газ это примерно 75 процентов, иногда – 80 процентов, по идее, тарифы не увеличивались бы, если бы не один маленький нюанс. Кабин сказал, что эта цена, 7,42, относится только к домохозяйствам.

Все же остальные потребители тепловой энергии – школы, больницы, детские сады, бюджетные учреждения, коммунальное предприятия, промышленные предприятия, хозяйствующие субъекты, должны получать газ для генерации тепловой энергии по так называемой «рыночной цене».

При этом «рыночная цена», по мнению премьер-министра, это не то, что определяется соотношением спроса и предложения внутри страны, это не то, что определяется некими внутренними индикаторами, например, стоимостью добычи украинского газа, это не то, что определяется наличием или отсутствием газа в подземных газовых хранилищ. Это то, что определяется спекулятивными ожиданиями части европейских трейдеров в отношении наличия на спотовом рынке Европы свободных объемов газа через несколько месяцев.

Иначе говоря, эта схема позволяет продавать сегодня газ украинской добычи всем (за исключением населения) по цене 17, 18, 20, а в некоторых регионах – и по 30 гривен за кубометр. И вот, представьте себе – теплокоммунэнерго, коммунальное предприятие, которому разрешено продавать газ, разрешено продавать тепловую энергию, то есть, предоставлять услугу централизованного теплоснабжения домохозяйствам, и при этом каким-то образом их отделить от всех остальных.

Как это будет происходить? Теоретически, это возможно, если бы кабинет министров предусмотрел предоплату за эту услугу по централизованному отоплению. Тогда бы теплокоммунэнерго смогли бы сформировать для себя какие-то суммы, из которых можно было бы платить за газ, который нужно закупить для генерации тепловой энергии.

Но кабинет министров такой возможности не дал и сказал – вы разбирайтесь там как хотите, и вот это «как хотите», получается, (представляя себя на месте мэра какого-нибудь или сельского головы) – или я буду подавать газ по 20 гривен за куб в детский садик, а населению потом по 10 – 12 (7,42 плюс распределение), или я всем подниму тариф на 30-40-50% или более.

В Киеве «Киевтеплоэнерго» попробовало обязать «Укргаздобычу», то есть государственную компанию, которая добывает газ в Украине, раскрыть структуру цены газа и заключить напрямую договор о поставках газа, для того чтобы генерить тепловую энергию. Но, к сожалению, «Укргаздобыча» – это субъект хозяйствования.

Несмотря на то, что он вроде бы как является стопроцентной собственностью «Нафтогаза» – тот, в свою очередь, является стопроцентной собственностью государства в лице Кабмина, этот хозяйствующий субъект не может быть обязан даже судом подписывать с кем-то прямые договора.

И «Киевтеплоэнерго», планировавшие не поднимать тарифы для киевлян в этом отопительном сезоне, вынужденно сказало, что будет продавать тепловую энергию на треть дороже, чем это было в прошлом году.

И эта ситуация не является чем то, что вызывает удивление у премьера. Наоборот, он говорит: «ну, это же рынок!». По-моему, это не рынок, а базар – причем дикий базар, на котором цены устанавливаются аферистами», – сказал Геннадий Рябцев.