Украинцам придется жевать технический картофель со всех уголков мира

23.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские домохозяйства все меньше выращивают картошку, а фермеры не могут нарастить объемы ее производства, поэтому в стране картофеля уже не хватает.

Украина начала закупать за рубежом картошку технических сортов, и ее импорт будет расти.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто для нас выращивает овощи? В основном – фермеры, картошку – в основном домашние хозяйства. Они с каждым годом все меньше могут высаживать и собирать. По луку мы в этом году, возможно, снова превратимся из импортера в экспортера, а по картошке позитивных прогнозов пока нет.

Промышленных производителей картошки всего 5%, 95% производителей – огороды. Люди выращивали картошку вне зависимости от ее себестоимости. Сейчас они не могут конкурировать с фермерами, все больше ее выращивается промышленно и при отсутствии кредитов, я не знаю сколько лет понадобится, чтобы фермеры выращивали всю картошку, в которой есть необходимость.

Поэтому для нас реальностью будет картошка технических сортов из всех стран мира», – резюмировал Алексей Дорошенко.