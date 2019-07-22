Украинцам придётся затянуть пояса и без устали молиться за прекращение войны

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Всё идёт к тому, что украинский Кабмин возглавит зампред миссии МВФ на Украине, экс-зампред Нацбанка Владислав Рашкован. А это значит, что у украинцев вряд ли появятся надежды на более лёгкую жизнь.

Вместе с тем, несмотря на призрачные шансы, остаются туманными и перспективы урегулирования отношений с Москвой и Донбассом.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

«Во-первых, результаты выборов демонстрируют, что на Украине реально происходит перезагрузка власти, так называемый транзит власти, остался последний шаг для формирования исполнительной ветви власти и создания коалиции, которая теперь по результатам выборов может состоять фактически из одной партии.

Вместе с тем, вероятнее всего, что к большинству «Слуги народа» примкнут и другие политические силы в надежде отхватить и свой кусок пирога – уж коль они попали в этот парламент, так не просто же им там работать оппозицией, а оппозиций, как мы понимаем, в новом парламенте будет несколько.

Условно говоря, одна будет представлять партию войны – это люди, преимущественно прошедшие по спискам «Европейской Солидарности» Порошенко и «Голоса» Вакарчука.

Второй оппозицией будет условно оппозиция Медведчука-Бойко-Лёвочкина, то есть, извечных коммерсантов, газовых монополистов, которые надеялись на куда большие проценты на этих выборах, но оказались неубедительными в том числе и для огромного количество людей Юго-Востока страны, потому что те результаты по партийным спискам – это треть обычных результатов, которые показывала та же «Партия регионов» на выборах в том числе за счёт Юго-Востока.

Как следствие, мы сейчас увидим формирование очень оригинального кабинета министров. Уже много ведётся дискуссий по поводу имени главы нового Кабмина, вероятнее всего, им станет «тёмная лошадка», замглавы представительства миссии МВФ на Украине.

В таком случае украинскому населению придётся, по видимому, ещё больше затягивать пояса, потому что с той логикой (а мы знаем, что эти люди исповедуют так называемое либертарианство) вряд ли появятся надежды на то, что простому гражданину станет легче жить», – заявил эксперт.

«Вместе с тем, говоря о уже консолидированной украинской власти, есть, безусловно, и сдержанный оптимизм относительно её позиций и касательно РФ, и касательно урегулирования конфликта на Донбассе. Но здесь необходимо понимать следующее, что в настоящий момент выглядит достаточно сомнительно, что Зеленский и его окружение смогут переломить те тренды, в которых заинтересован крупный бизнес и крупные олигархи.

Как следствие этого, либо будут очень жёсткие конфликты по этой линии, либо Зеленскому придётся идти на значительные уступки, в том числе как во внутренней, так и во внешней политике.

Это совершенно не означает, что теперь мы можем говорить о каком-то новом этапе в российско-украинских отношениях, потому что мы знаем, что те люди, которые уже назначены в команде Зеленского, они хоть и не являются ортодоксами жёсткого противостояния, но они, в то же время, не являются симпатиками интеграции и какого-то углубления в сотрудничестве, но сама логика вещей подразумевает, что Украина и Россия должны торговать.

Главное, чтобы не получилось так, что экономика заработает, люди в очередной раз начнут зарабатывать, но это ни коим образом не будет отражаться на геополитической ситуации вокруг Украины, ну и, как следствие, вокруг её геополитических устремлений, направленных на евроатлантическую интеграцию», – добавил политолог.

«Говоря же о конфликте на Донбассе, я думаю, следует упомянуть и сделать акцент на том, что те шаги, те лозунги, которые мы видим со стороны Зеленского и его окружения, остаются до сих пор очень противоречивыми.

Мы понимаем, что в конфликте на Донбассе заинтересовано большое количество очень влиятельных людей, особенно на Украине, которые будут делать всё, чтобы этот конфликт продолжался, хотя бы в рамках тлеющего конфликта. Будет ли политическая воля и желание у новой власти этот конфликт разрешить, будет хорошо, будет динамика, как следствие перестанут гибнуть люди, и, возможно, на территорию Донбасса придёт мир, но, очень много будет и ограничений.

Потому что те люди, которые в настоящее время отвечают у Зеленского за это направление, уже неоднократно за последний месяц высказывали предположения, тезисы, которые явно неприемлемы для представителей донбасских республик.

Так что сейчас остаётся ожидать, пока доформируется вертикаль власти, пока будут назначены точные люди, которые будут отвечать за урегулирование конфликта и взаимоотношения с РФ, ну и, соответственно, открывается новый этап и двусторонних отношений, и отношений, связанных с надежной на то, что эти российско-украинские отношения будут постепенно нормализоваться и как минимум приведут к формату конструктивного сотрудничества», – подытожил Денис Денисов.