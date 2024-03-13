Украинцам приходится годами батрачить в ЕС для получения паспорта

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Польша, Украина


Украинским беженцам очень тяжело устроиться в странах ЕС – например, для получения Польского гражданства приходится потратить не менее 12 лет жизни и работы в этой стране.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил мигрировавший в 2016 году в Польшу украинец Артём Столяр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским беженцам очень тяжело устроиться в странах ЕС – например, для получения Польского гражданства...

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«Когда у тебя нет европейского гражданства, достаточно сложно просто взять, и сказать: «Вот, я уезжаю в Голландию, Германию, Испанию». Это так не работает, легализация в каждой стране по-своему сложная.

Например, в Польше легализация не самая быстрая. Я здесь живу уже восемь лет, ещё нужно потратить четыре, чтобы получить гражданство. Это в сумме выйдет двенадцать», – сказал Столяр.

Он подчеркнул, что получение паспорта за полгода может считаться крайне удачным результатом.

«А если взять ту же Германию, она быстрыми шагами раздаёт гражданство. Я слышал даже, если ты там занимаешься гуманитарной помощью, уже через полгода можешь прийти, претендовать на немецкий паспорт. В Польше немного другой подход», – подытожил мигрант.

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