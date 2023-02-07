Украинцам продлили военно-мобилизационный кошмар

Игорь Шкапа.  
07.02.2023 13:14
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Украинский парламент утвердил глав министерства внутренних дел и СБУ.

Соответствующее решение , передает корреспондент «ПолитНавигатора», было принято депутатами Верховной рады.

Украинский парламент утвердил глав министерства внутренних дел и СБУ. Соответствующее решение , передает корреспондент...

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Так, пост главы МВД получил Игорь Клименко, который после гибели министра Дениса Монастырского исполнял его обязанности.

За назначение Клименко, занимавшего прежде должность начальника Нацполиции, проголосовали 321 депутат.

Кроме того, 324 депутата поддержали утверждение главой СБУ Василия Малюка, пребывавшего на этой должности в статусе временно исполняющего обязанности.

Малюк считается близким к главе офису президента Украины Андрею Ермаку.

Далее украинский парламент продлил еще на 90 дней военное положение в стране и мобилизацию, утвердив соответствующие указы президента. «За» проголосовали 348 депутатов.

Это уже шестое продление с момента начала Россией СВО.

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