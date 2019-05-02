Украинцам растолковали причину российских ограничений на поставки угля и дизельного топлива

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Недавний запрет России по ввозу на Украину нефти, нефтепродуктов, угля являются ответной мерой на абсолютно непродуманную экономическую и санкционную политику, которую Украина ведёт уже многие годы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим: «Вот, Россия ввела санкции против Украины и запретила ввоз угля, нефтепродуктов, нефти». Ну, насчёт нефти – это относительное понимание, потому что нефть из России не поставляется с 2007 года и для этого были причины, в которых виноват, кстати, господин Янукович и многие другие, сейчас об этом не будем говорить. Но нефтепродукты и уголь – это очень серьёзный вопрос. Так вот, это же ответные меры. Ведь в чём проблема экономических отношений между Россией и Украиной? Эта проблема заключается в том, что Украина на определённом этапе присоединилась к санкциям Европейского Союза, а Россия ввела контрсанкции против Украины. Ещё раньше мы вошли в зону свободной торговли с ЕС и сами себе обрубили путь взаимодействия и сотрудничества в рамках зоны СНГ и торговых отношений с Россией. Вот это всё вместе повлекло вот тот комплекс, который есть, имеет место в последние годы, когда мы теряем до 20 миллиардов экспортного потенциала использования наших продукции и услуг на рынках РФ», – подчеркнул Медведчук.

Политик также перечислил и список импортной продукции из РФ, которой Украина ограничила въезд, хвастливо заявив, что эти действия нанесли серьёзный удар по российской экономике.

«Теперь в отношении этого. Кстати, а что мы там ограничили? Что вызвало такую реакцию России, и они взяли запретили то, что является жизненно важным? Мы ведь энергозависимое государство, в том числе от России… Так вот, при этой энергозависимости надо, наверное, думать и включать мозги иногда. И что же мы там запретили? А мы запретили ввозить на территорию Украины из России знаете, что? Узлы связи для железнодорожного транспорта, отдельные элементы связи в других сферах. Мы запретили ввозить стеклянную тару. Упаковки и другая тара для использования. Это очень важно. Мы нанесли очень серьёзный удар по экономике РФ. Мы им за что-то отомстили, я точно не знаю сейчас, за что, но точно мы им отомстили. В результате получили ответ: уголь, нефтепродукты, нефть. А трубы? То есть, мы ещё потенциально могли продавать сегодня трубы, производящиеся в Украине. А продукция машиностроения? А ведь мы не забыли ещё о том, что самая большая страна для Украины, куда идёт её экспорт, это Россия, по итогам 2018 года. И самый большой импорт, который получает Украина среди всех страна мира – это Российская Федерация. А зачем было сейчас действовать, в начале апреля вводить эти санкции против РФ. И сейчас что делать?», – отметил Медведчук.

Кроме того, он упомянул о том, что ввоз по специальным разрешениям санкционной продукции из России на Украину остался, что отмечено в указе премьер-министра РФ, добавив, что исключительно такая же система работала и до запрета на поставки.

«Единственное, что я могу сказать, в этом постановлении правительства РФ есть ссылка на то, что эти все группы товаров могут экспортироваться на территорию Украины по специальным разрешениям Министерства экономического развития Российской Федерации. Как это будет, я сейчас сказать не могу, но могу сказать, что и ранее нефтепродукты поставлялись из России в Украину, как и сжиженный газ, по специальным разрешениям такой структуры в России, как Федеральная служба технического экспортного контроля. То есть, без таких разрешений эта продукция не поставлялась.

Я думаю, что мы должны нормализовать эту ситуацию, потому что это ощутимый удар по экономике нашей страны в рамках той энергетической экспортной зависимости, которая существует между Украиной и Россией. Мы должны урегулировать этот вопрос. Это однозначно», – призвал политик.