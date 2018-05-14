14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

359 просмотров

Украинцам разрешили поставлять говядину в Турцию

Украина по результатам проверок качества продукции получила право экспортировать в Турцию говядину, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Отмечается, что в конце апреля 2018 года в Украину прибыла техническая миссия Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции относительно оценки системы государственного контроля за производством говядины. Все это время инспекторы проверяли качество продукции и модель контроль за производством мясной продукции в Украине.

«Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турции. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины», — сказано в сообщении.

Известно, что сейчас работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт говядины из Украины в Республику Турция вышла на финальную стадию.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт украинских товаров за январь-февраль 2018 года возрос на 17,9% или 1,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 7,4 млрд долларов. Правда, структура экспорта изменилась. Теперь это, в основном, сельхозпродукция. В частности, Нидерланды впервые стали крупнейшим импортером украинского мяса.