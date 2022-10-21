«Украинцам сочувствуем, Россию понимаем»: что думают в Китае об СВО

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Новости Украины

В китайском сегменте интернета существуют различные мнения по вопросу российско-украинского конфликта, но в целом общественное мнение более позитивно настроено по отношению к России и президенту Владимиру Путину.

Об на пресс-конференции в Москве заявил основатель и гендиректор медиакомпании «Сы-Юэ Чуаньмэй», китайский журналист и политолог Жао Цзинь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай подчёркивает, что украинский вопрос следует рассматривать не только как реалию дня сегодняшнего, но и с точки зрения его исторических корней и исторических предпосылок. Китай также понимает законную озабоченность России вопросами собственной национальной безопасности. В то же время Китай поддерживает нормальные отношения с Украиной, в том числе, экономические, включая предоставление гуманитарной помощи. Китай в ООН заявлял о том, что политическая изоляция, санкции и давление заводят решение украинского вопроса в тупик, поэтому необходимо без промедления призвать стороны как можно быстрее открыть двери политическому решению проблемы. Время от времени Пекин заявляет о готовности выступить в качестве посредника, если это будет необходимо. В этом и отображена последовательная нейтральная позиция, которой придерживается наше руководство», – заявил Цзинь.

Также он рассказал о настроениях в Китае вне официальной позиции Пекина

«Можно заметить, что в китайском сегменте интернета широко обсуждается российско-украинский конфликт, существуют различные мнения по данному вопросу. Кто-то выступает за поддержку России, есть и проукраински настроенные, но в целом общественное мнение более позитивно настроено по отношению к России и вашему руководителю Путину. Большинство простых китайцев всегда выступает за мир, любая война – это зло, поскольку страдают мирные жители с обеих сторон. Китайцы сочувствуют украинскому народу, страдающему от боевых действий, но мы также понимаем озабоченность России в отношении вашей собственной безопасности», – сказал китайский эксперт.

«Доминирование западных СМИ на международной арене делают невозможным существование плюрализма мнений. Такая несбалансированная модель освещения событий нуждается в реформировании», – заключил Жао Цзинь.