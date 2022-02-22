Украинцам сообщили о «перемоге», забыв уточнить о росте цен на газ

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Новости Украины

Остановка сертификации «Северного потока-2» в Германии – это позитивное развитие событий для Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень позитивное развитие событий для Украины, для безопасности в регионе, в Европе и во всем мире. Но при этом это – один из шагов в правильном направлении. Еще должно быть решение регулятора, которое и скажет о том, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям и, соответственно, не может быть сертифицирован», – сказал Витренко.

Тем временем замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что дальнейшая задержка ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию сулит резким ростом цен на газ в Европе (стало быть, и для Украины, которая закупает там топливо «по реверсу»).

«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» – анонсирует Медведев.

Экономист Александр Дудчак отметил, что сама Германия не пострадает – ей, как и России, рост цен на газ может быть выгоден.

«Может, у канцлера Шольца свои неформальные отношения с продавцами газа? Цены, благодаря его заявлению, снова будут расти. Но, у Германии контракт долгосрочный, и у неё есть свой интерес в высоких ценах… Будет перепродавать Украине и Польше по рыночным ценам. Что уже Германия и делала, получая объемы российского газа (4,5 млрд кубометров) сверх договоров. Смогут ли немцы провернуть еще раз такой трюк с «Газпромом» – посмотрим», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».