Украинцам сообщили плохие новости

05.02.2019, Киев, Игорь Петров

Из-за роста цены на пшеницу на мировом рынке хлеб продолжит дорожать и внутри Украины. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К цене, которая сегодня есть на хлеб, будет рост как минимум на 15% до апреля. Причины – с ноября по январь пшеница 2 и 3 класса выросла на 20-23%. Плюс зарплата, плюс энергоносители. Понятно, что меньше чем с 156% реально выйти на структуру себестоимости нереально», – сказал он.

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Власти Украины при этом врут о росте зарплат и уровне инфляции в стране, отметил присутствующий на пресс-конференции экономист Юрий Гаврилеченко.

«Недавно Нацбанк выдал интереснейшую информацию о росте наличной денежной массы за прошлый год – 10,7%. Порядка 40 млрд. При коэффициенте оборачиваемости денег 2 рост налички на 11% должен был свидетельствовать о как минимум 22% роста ВВП. Правда, смешно? Такого нет и близко. Получается, что инфляция – 18,3%.

Какие 9,8% инфляции? Как это они нарисовали? С какого потолка взяли? Это называется просто – мошенничество. В очередной раз повторю – в Госкомстате кроме специалистов по мошенничеству нет никаких других специалистов. По мошенничеству -есть, по статистике – нет», – сказал он.

«Если считать в долларах, то розничный товарооборот в 2013 году был в четыре раза выше, чем в 2018 году», – также обратил внимание эксперт на показатели до и после Евромайдана.