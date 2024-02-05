Украинцам удалось лишить серба Милоша Биковича контракта – но не огромных отступных

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Поддавшись на заявление МИД Украины о том, что актер Милош Бикович «поддерживает геноцид», американский телеканал HBO решил не задействовать его в новом сезоне сериала «Белый Лотос».

При этом телеканал полностью выплатит артисту причитавшийся ему гонорар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милош Бикович в третьем сезоне сериала «Белый Лотос» должен был сыграть в шести из восьми серий русского учителя йоги в Таиланде. Случилось это после того, как МИД Украины выпустило специальное заявление по этому поводу:

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне сериала НВО «Белый лотос». HBO, вам нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид?».

Тем не менее, американцы, поддавшись на скандальные доводы украинцев, приняли решение выплатить Биковичу гонорар в полном объеме, как если бы он снялся в сериале.

«Как я уже говорил, для меня было большой честью получить приглашение поработать с Майком Уайтом над таким сериалом. Моим мотивом участия в таком проекте был чисто актерский и творческий вызов. Поскольку это не будет реализовано, я хочу направить гонорар, который я заработаю, тем, кто завтра будет представлять нас в мире», – отреагировал на произошедшее Бикович.

Он заявил, что передаст полученные деньги на обучение и получение образования для талантливой молодежи.

В России фильм «Холоп 2» с Милошем Биковичем в одной из главных ролей за три дня проката собрал один миллиард рублей.