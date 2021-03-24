Украинцам уготован социальный геноцид по принципу ненужности

24.03.2021

Новости Украины

От Украины Западу нужны рабы и земля, а старики, больные, люди вымирающих профессий – это «лишняя» часть населения.

Об этом по видеосвязи из Москвы в эфире телеканала «КРТ» заявил известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока возрождения Украины по западным рецептам не видится. Украина всё больше теряет свою государственность и свой суверенитет…

Изначально запланирован придаток, ресурсная база, либо это земля дающая продовольствие и рабы, которые молча, дыша в тряпочку, обслуживали это дело или уезжали, или вымирали тихо.

Социальный геноцид по принципу ненужности – это то, что сейчас происходит в Украине. Все, что не нужно здесь, убивается – больные, дети не рождаются, хронические, старики. Люди вымирающих профессий должны переквалифицироваться, либо уезжать», – констатирует Скачко.

«А для остальных – ведь это же неспроста предлагают вводить английский язык вторым государственным – рабы должны знать минимальный набор фраз, приказов и распоряжений на вражеском языке, на языке хозяина», – добавил журналист.