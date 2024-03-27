Украинцам уготовили судьбу североамериканских индейцев – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары по инфраструктурным и военным объектам в восточных и южных регионах Украины якобы направлены на то, чтобы заставить местных жителей покинуть эти земли.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по инфраструктурным и военным объектам в восточных и южных регионах Украины якобы направлены...

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«Они теми ударами по Харькову и Одессе делают всё возможное, чтобы никого там не было. Они таким способом выживают.

А логика какая – я вам скажу. Книга Томаса Шеллинга «Оружие и влияние», он там приводит пример, как действовали – побуждение к действию. Он рассматривал это по примеру Северной Америки, где сначала индейцев убивали, а потом решили, что лучше прийти, и развалить их вигвамы», – сказал Стариков.

«То есть, разрушали экономическое состояние. И как разрушили – они уходили. Вот и вся тактика.

В Харьков заходить – какой дурак это придумал. Если думать, что противник дурак, но за два года уже поумнеть надо», – рассуждал эксперт.

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