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17.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинцам уже плевать на все – лишь бы не Порошенко

Жители Украины делают абсолютно неосознанный выбор, поддерживая комика Владимира Зеленского в борьбе за пост президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский кинорежиссёр Карен Шахназаров.

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«Я с большим уважением отношусь к актёрам и к комикам в том числе, но должна быть какая-то программа, мы должны хоть что-то знать о человеке! И за него голосует вся страна! Почему?» – поинтересовался Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Феномен!» – отозвался украинский экономист Александр Охрименко.

«Этот «феномен» очень плохо говорит о том состоянии души, которая есть в украинском обществе, понимаете?» – прокомментировал режиссёр.

«Второй тур превратился в кампанию «антипорошенко». Никого не интересуют никакие смыслы. Я лично уверен, что, если бы во второй тур вышла Тимошенко или Бойко, ситуация была бы не такой. Не было бы такого разрыва, а сейчас всё превратилось в кампанию «антипорошенко», всем на всё уже наплевать, дебаты – не дебаты, не имеет значения», – резюмировал политолог Сергей Михеев.

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