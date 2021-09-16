Украинцам в 2022 году уготовили «бюджет физиологического выживания» – экономист

16.09.2021 19:59 (Мск)

Новости Украины

Более 90% всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи бюджета, то есть, на развитие денег практически не будет.

Об этом в эфире канала «Укрлайф.тв» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет, к сожалению, у нас остается бюджетом выживания, причем выживания физиологического. По одной простой причине – абсолютное большинство расходных статей бюджета, впрочем, как и в этом году, и в прошлом – это статьи защищенные, то есть, это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится.

В бюджете следующего года свыше 90% всех расходов будут проходить как защищенные статьи бюджета. Это означает, что на развитие денег нет, и не будет. Как говорил премьер соседней державы – «денег нет, но вы держитесь». Если и дальше будет продолжаться подобная ситуация, то стагнация в экономике Украины обеспечена очень надолго.

Увеличить доходы бюджета можно только одним единственным способом – развитием экономики. К большому сожалению, никакого развития экономики не предвидится. Хуже того, если посмотреть сейчас на то, что делает Национальный банк и Кабинет министров, то мы сейчас имеем колоссальнейший импорт инфляции из-за рубежа из-за роста цен на энергоносители и роста цен на продукты питания.

В итоге эти самые энергоносители и продукты питания дорожают у нас в стране по одной единственной причине – там, за рубежом, цены поднялись, поэтому здесь продавцы подгоняют внутренние цены под внешние», – заключил Юрий Гаврилечко.