Украинцам в ЕС дали отсрочку на год, но дамоклов меч депортации остается

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Пока мировые СМИ заняты Ближним востоком, Евросоюз продлил временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года. Таким образом, Брюссель отсрочил кардинальное решение этой проблемы, консенсусного ответа на который у стран ЕС нет, ограничившись очередными полумерами.

«Продление срока до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины о том, что им не нужно подавать заявления о предоставлении убежища», – говорится в пресс-релизе на сайте Европейского совета.

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Европейские страны также обсуждают «рекомендацию Совета о подготовке к скоординированному переходу от временной защиты». Это может означать смену правового статуса украинцев, попавших под временную защиту, либо создание условий для их постепенного возвращения на родину, цитирует агентство France-Presse заявление Совета ЕС, опубликованное вечером в пятницу, 13 июня.

AFP напоминает, что временная защита распространяется на украинцев с марта 2022 года. Она позволяет им проживать, работать, получать медицинскую и социальную помощь, а также отдавать своих детей в европейские школы.

Также этот статус позволяет украинцам не подавать индивидуальные заявления о предоставлении защиты в странах-членах ЕС, что снижает нагрузку на соответствующие национальные системы.

В настоящее время в ЕС проживает 4,3 миллиона беженцев из Украины, большая их часть находится в Германии, Польше и Чехии. Режим пребывания регулируется европейской Директивой о временной защите. Срок действия режима защиты истекал 4 марта 2026 года.

«ЕС продолжит проявлять свою солидарность с украинским народом. Мы продолжим предоставлять защиту миллионам украинских беженцев», — заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Польши Томаш Семоняк.

Сейчас в 27 государствах ЕС идут дискуссии о том, чтобы «подготовить скоординированный выход из режима временной защиты» для украинцев, отметил Томаш Семоняк.

Речь идет о подготовке — в перспективе — к предоставлению постоянного статуса тем, кто останется в ЕС, а также к возвращению в Украину для тех, кто решит вернуться, когда позволит ситуация после восстановления мира.