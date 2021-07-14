Украинцам вешают лапшу: «СП-2» еще можно остановить»

14.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Граждан Украины продолжают кормить заявлениями о возможной остановке российского газопровода «Северный поток-2», хотя все давно понимают, что трубопровод будет запущен.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил депутат ВР Александр Дубинский, ранее исключенный из фракции «Слуга народа» в связи с тем, что попал в список лиц, против который США ввели санкции за якобы вмешательство в американские выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поездки наших руководителей в Германию, поездки в другие страны, обсуждения «Северного потока-2», о котором уже все сказали, что его достроят и будут эксплуатировать, говорят только об одном – что мы самая независимая страна в мире, потому что от нас ничего не зависит вопросе «Северного потока-2». Что бы нам не говорили, всё это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление Витренко о том, что «Северный поток-2» может быть остановлен уже даже после того, как он будет введен в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены», – отметил Дубинский.

«Для меня вообще удивительно, что у нас тут начинает задавать вопросы будущим канцлерам Германии, как они относятся к «Северному потоку-2». Это называется вмешательство во внешнюю политику. Поэтому я этим точно не буду заниматься. Я просто понимаю, что коммерческие проекты, которые лежат вне территории Украины, Украина остановить, судя по всему, неспособна. Способна только производить красивые новости для внутреннего потребителя потому что мы же тут боремся с русскими, и там тоже боремся с русскими, и здесь будем бороться», – добавил политик.

«Когда ты бегаешь и кричишь: мы не покупаем российский газ, мы не покупаем российский газ! А на самом деле просто нарисовал схемку, когда ты берёшь в трубе которая идёт по территории Украины в Венгрию, на входе берёшь российский газ, но по документам проводишь, как будто ты купил его из Венгрии. Эта схема была придумана политически для того, чтобы приписаться себя уход от газовой зависимости от Российской Федерации, а экономически она была придумана для того, чтобы своровать деньги за российский газ который поступали в бюджет», – подчеркнул депутат.

«Это перегонка на европейские счета транзитных денег от компании «Газпром», это такая модернизированная схема «Росукрэнерго»- 2 – только уже не Ющенко, Фирташа и Януковича с Миллером, а уже Яценюка с русскими», – сказал Дубинский.