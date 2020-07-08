Украинцам внушают, что война с Россией неизбежна

08.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские политики, военные и чиновники провоцируют Россию на начало войны и постоянно заявляют о том, что Россия нападет готовя жителей Украины к тому, что война неминуема.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 21 веке перекрывать людям воду – это дикарство. Да, я понимаю, если рагули принимают подобное решение, то ничего не попишешь. Но я все-таки думал, что Зеленский внесет какую-то новую струю в то болото, которое вокруг себя создал его предшественник. Но не получилось. Перекрывается вода в Крым, и тем самым создаются какие-то условия, как специально, в надежде на то, что «а вдруг наедут». У меня нет другого объяснения здравого.

Ну, продайте эту, воду обменяйте на что-нибудь, на газ. Нам же нужен газ, Украине нужен газ, это же можно сделать – мы покупаем все равно русский газ у Европы через «прокладки», Порошенко уже об этом сказа.

Что еще нужно? Нет, надо создать условия, которые, по мнению американских аналитиков военных, европейских аналитиков военных, украинских аналитиков военных могут повлечь за собой реальную войну. А после этого кричать на всю страну «ой-ой-ой, на нас скоро нападут!». Так же делает министр иностранных дел, назначенный Зеленским?

И сейчас это делает начальник украинского флота Неижпапа. Он сказал, что они готовятся к серьезному конфликту. Это говорит командующий военно-морских сил страны, он говорит о том, что войска готовы оборонять свою страну свою территорию и говорит ракетах которые могут долететь до тех или иных крымских городов. Зачем? Что хочет этим показать? Для чего раздувается костер войны, кому это нужно? Украине?

Я очень сомневаюсь, что Украине нужна война, она и так сегодня еле дышит, наша страна. Тем более, когда основанием для провокации являются точно нецивилизованные методы.

Все информационное пространство наше напичкано подобными вещами. Такое ощущение, что пытаются сформировать у украинцев мнение о том, что война неминуема. Это нужно Украине? Это нужно украинцам? Уверен, что нет. Это нужно тем, кто грабил Украину и с помощью войны хочет спрятать следы своих преступлений.

Это нужно тем, кто сейчас хочет грабить Украину на фоне вероятных военных боевых действий. Это нужно каким-то негодяям, которые просто хотят перевернуть страну с ног на голову, хотя она и так уже перевернутая. Нет других здесь интересов, и все это отлично понимают», – сказал Гольдарб.