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06.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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Украинцам внушили, что от Донбасса выгоднее избавиться

Населению Украины долгое время рассказывали, что Донбасс якобы был дотационным регионом.

Об этом в ходе встречи со студентами рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как украинцев сумели перекодировать и внушить, что Донбасс нам не нужен? Очень просто: оказывается, Украина Донбасс кормит, он дотационный… Получается, если Донбасс дотационный, то нищая Ивано-Франковская или Волынская, или Тернопольская область кормит Украину? Да они все дотационные. Меня сейчас даже иногда попрекают, мол, я школы, детсады и предприятия на Западе строил. Да потому и строил, что там ничего не было, что Запад надо было развивать. А внушили, что Донбасс, оказывается, ярмо на шее Украины. Что надо его скинуть, и нам будет легче», – отметил Азаров.

Также он подчеркнул, что легче Украине от отделения Донбасса не стало, ведь Киеву теперь приходится приобретать энергоресурсы у перекупщиков через третьи руки.

«Вот скинули, и в результате уголёк завозим отовсюду: из Южной Африки, из Пенсильвании, из Белоруссии. А там даже угольных шахт нет», – добавил экс-премьер.

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