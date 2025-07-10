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Руководство Украины врёт, когда говорит, будто подавляющее большинство запущенных Россией ракет и беспилотников сбито. Украинцы сами могут увидеть последствия таких атак и разрушения.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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