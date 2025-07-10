Украинцам врут о «потужном ППО», – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 08:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Руководство Украины врёт, когда говорит, будто подавляющее большинство запущенных Россией ракет и беспилотников сбито. Украинцы сами могут увидеть последствия таких атак и разрушения.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Украины врёт, когда говорит, будто подавляющее большинство запущенных Россией ракет и беспилотников сбито....

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«Прилетает очень много, мы это видим из окон, мы это видим, проезжая какие-то определенные объекты, это можно посчитать самостоятельно, тут не надо читать сводку, ты это видишь.

Тут мне позвонил кум, сказал, что у них прилеты, там позвонили друзья, сказали прилеты, ну и когда летит баллистика, прилеты часто мы слышим.

Но это реалии нашего сегодняшнего дня, рассказывать о том, что «всё хорошо, всё сбивается».  Если так всё хорошо, всё сбивается, почему у нас такое количество разрушенных домов, предприятий, складов, зданий, если всё сбивается?» – заявила Скороход.

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