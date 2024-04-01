«Украинцам всё равно, чем их бомбят» – экс-депутат Рады

Тарас Стрельцов.  
01.04.2024 20:57
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Страны западного блока не дают Украине большого количества современного оружия якобы потому, что боятся удара ядерным оружием со стороны России.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не дают Украине большого количества современного оружия якобы потому, что боятся...

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«Российская военная доктрина предполагает ограниченное использование ядерного оружия в случае, если Россия будет проигрывать войну. Россия будет так считать, если мы, например, разбомбим Крымский мост. Потому что в Конституции РФ Крым является ихним, и если мы начнём его освобождать, она посчитает это угрозой.

То есть, Путин шантажирует их ядерной угрозой. Я считаю, что нет, он не ударит. Но на Западе уверены, что он ударит. Два года подряд все основные американские аналитические центры пишут, что Россия прибегнет к ядерному оружию. И эти их выводы идут в Госдеп. Так значит – страх до конца не преодолён», – сказал Стецкив.

«В чём ошибка их логики? Они покупаются на шантаж Путина. С моей точки зрения, вероятность применения им ядерного оружия низкая, но на Западе считают, что она высокая. Вот, где нестыковка.

И даже если это допустить – украинцам всё равно, чем нас бомбят. А им нет, потому что они не воюют. Они ведь наши партнёры, а не союзники. Пока НАТО будет альянсом перепуганных, и не станет альянсом решительных, то ничего не получится», – добавил экс-депутат.

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