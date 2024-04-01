«Украинцам всё равно, чем их бомбят» – экс-депутат Рады

Страны западного блока не дают Украине большого количества современного оружия якобы потому, что боятся удара ядерным оружием со стороны России.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Стецкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская военная доктрина предполагает ограниченное использование ядерного оружия в случае, если Россия будет проигрывать войну. Россия будет так считать, если мы, например, разбомбим Крымский мост. Потому что в Конституции РФ Крым является ихним, и если мы начнём его освобождать, она посчитает это угрозой.

То есть, Путин шантажирует их ядерной угрозой. Я считаю, что нет, он не ударит. Но на Западе уверены, что он ударит. Два года подряд все основные американские аналитические центры пишут, что Россия прибегнет к ядерному оружию. И эти их выводы идут в Госдеп. Так значит – страх до конца не преодолён», – сказал Стецкив.