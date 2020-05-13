13.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Украинцам запретили ездить в Белоруссию по внутренним паспортам


Граждане Украины не смогут выезжать в Белоруссию по внутригражданским паспортам с 1 сентября 2020 года в соответствии с сегодняшним решением кабинета министров Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимость принятия данного решения обусловлена рядом аспектов. В частности, это позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае утраты за границей внутреннего паспорта идентификация зарубежными учреждениями является длительной и сложной процедурой в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае утраты загранпаспортов», – говорится в сообщении.

В правительстве обещают, что время прохождения приграничного контроля для граждан сократится.

«Следует отметить, что при въезде граждан с территории Республики Беларусь в Украину государственная пограничная служба беспрепятственно пропустит по внутренним паспортам, поскольку право граждан Украины на въезд в Украину при любых обстоятельствах закреплено законодательно», – говорится в сообщении.

Украинцы имели право ездить в Белоруссию по внутренним паспортам гражданина Украины согласно договору от 2009 года. Теперь украинский МИД должен будет проинформировать Минск о прекращении действия соответствующего пункта Соглашения о безвизовых поездках граждан.

В 2016 году комитет Верховной рады по иностранным делам изучал возможное нападение Белоруссии на Украину.

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