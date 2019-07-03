Украинцам запретят матюкаться – чтобы как-то отличать от русских

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №10414 “О противодействии сквернословию” (о дематюкации языка), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сведения о документе появились в разделе “Законотворчество” сайта ВР.

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Автором законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка является народный депутат Ольга Богомолец.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сквернословие – это проявление слабости, психоэмоционального раздражения и усталости, агрессии и слабости одновременно.

“Ругань не содержит смыслов, это продукт нашего безсознательного. Украинцам исторически была чужда примитивная грязная брань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Ругань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня “насаждают” в публичном пространстве и медиа”, – утверждается в записке.

При этом особенную ответственность за чистоту языка должны нести публичные люди, “не опускаясь до матов, выступая перед людьми с трибун и с экранов ТВ”.

Целью и задачей проекта закона является борьба с использованием нецензурной брани во время эфиров, публичных выступлений, а также при распространении материалов, содержащих нецензурную брань средствами массовой информации, а также в Интернет.

Законопроект определяет значение термина “сквернословие”, а также предусматривает ответственность за распространение материалов, содержащих нецензурные выражения, или же за трансляцию.

В частности, в Законе Украины “О телевидении и радиовещании” статью 1 предлагается дополнить термином следующего содержания: “Нецензурная брань (сквернословие) – ненормативная (недопустима) ругань (лексика), перечень слов и выражений которой утверждается Кабинетом Министров Украины.”.

Интересно, что в предыдущие годы националистическое ВО “Свободв” активно использовало в своей агитации плакат со словами “Матюки превращают тебя в москаля”. А бывший губернатор Закарпаться по фамилии Москаль получил всецураинскую известность в качестве отьявленного матершинника.