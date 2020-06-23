23.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Украинцам запретят традиционно совокупляться и придушат как американского негра – Соскин


На Украине не осталось мужчин или они все трусы, поскольку никто не воспрепятствовал «вывешиванию» флага ЛГБТ на монументе Родина-мать. Украинцы запуганы, а власть принимает репрессивные законы.

Об этом на своем канале Youtube заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я удивляюсь, почему граждане мужского пола в Украине молчат, или их нет. И поэтому сегодня на «Родине-матери», на мече, появился флаг ЛГБТ. Что это означает, что уже нет мужчин, мужского пола в Украине?

Почему вы молчите, если вы знаете, что Зеленский внес закон, по которому вам на шею оденут всем удавку? Вас всех возьмут под уздечку, вам всем наденут намордники, вы даже влево-вправо не шелохнетесь, вы даже не сможете со своими девушками и женщинами, и женами совокупляться без разрешения бригады Зеленского – будут такие штрафы за всякие там неявки на всякие армейские сборы или за то, что вы не прошли какую-то медпроверку или не так прошли медпроверку, что вас просто под камни заложат.

С вами сделают то, что сделали с этим человеком, как они его называют, афро-американцем, когда его там белый полицейский типа придушил специальным приемом. Так вот, Зеленский на вас всех такой прием применит, когда этот закон примут. Или вы думаете, что он его куда-то отложил или снял с рассмотрения?

Еще геноцидный фактор – это Марченко, нынешний министр финансов, которого сделали вообще непонятно с какого сундука, из какого шкафа достали, который сказал, что будут заполняться каждым декларации. Вы что думаете, этот элемент убрали? Никто его не убирал.


Что мы видим с вами? Мы видим со всех сторон, что правящая власть устраивает против украинцев репрессии, и при этом всех пугают применением полицейской силы. Для этого посажен как Цербер – помните что такое Цербер, сидел при преисподней трехглавый такой пес типа Авакова?

И вот сидит это Цербер и на всех дышит, и щелкает зубами, и все прямо перепугались, уже не знают что им делать. Причем Зеленский так хитро выкручивает всю эту камарилью, что вроде хочет его снять, но каждый раз, торгуясь с ним, он ему дает все большую силу», – предупредил Олег Соскин.

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